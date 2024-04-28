أزمة الجفاف..صديقي لهبة بريس : “الأولوية لسقي الأشجار والبطاطس والبصل والطماطم”+ حوار

هبة بريس _ الرباط

علق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، على توالي سنوات الجفاف، مشيرا الى أن تأثير قلة التساقطات المطرية، أثر بالدرجة الأولى على الموارد المائية، مشيرا الى أن السدود تعاني من ضعف السيولة طيلة السنوات الأخيرة ما تسبب في غياب مياه السقي بعدد من المناطق.

وذكر الوزير في حوار خص به هبة بريس، أن الوزارة عملت على تدبير الأزمة من خلال إعطاء الأولوية لسقي الأشجار وسلاسل الانتاج التي تمول السوق الداخلي، بالإضافة الى الاستثمار في مياه السقي والاعتماد على طرق حديثة في السقي.

وتحدث الوزير، عن رؤية الوزارة لبلوغ 120 الف هكتار من المساحات المسقية بالمياه المحلاة، مشيرا الى أن 15 الف هكتار من المساحات المزروعة بالطماطم تسقى بالمياه المحلاة، ولافتا الى مشروع الداخلة لخلق 5 الاف هكتار…