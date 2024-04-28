صديقي لهبة بريس ..الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة سيتم بحلول شتنبر المقبل+ حوار

خصص محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حديثا مفصلا حول السياسة المائية بالمملكة موردا ان المغرب قطع شواط كبيرة فيما يهم تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي

وبلارقام ، كشف الصديقي في حوار مع هبة بريس أن 850 ألف هكتار تسقى عن طريق التنقيط، مما يوفر 2.5 مليار متر مكعب سنويا.موردا أنه تم تجهيز 40 ألف هكتار كل سنة بتقنيات السقي عن طريق التنقيط، مع تخصيص دعم يصل إلى 100 بالمائة بالنسبة للفلاحين الصغار،

وفي شق ٱخر ، كشف صديقي أنه تم تنقيل 240 مليون مكعب من سبو إلى الرباط، مشيرا إلى أنه قد يتم بلوغ مليار متر مكعب سنويا. وشدد صديقي على أن كل ما يتم تجميعه من فائض مائي سيتم تعميمه على مناطق في حاجة للموارد المائية.

لفت صديقي إلى أن الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة سيتم بحلول شتنبر المقبل، فضلا عن مواصلة مشاريع تحلية المياه، حيث لدى الحكومة رؤية هدفها بلوغ مساحة 120 ألف هكتار مسقية بالمياه المحلاة

يشار ان محمد صديقي قال في بداية الحوار إن ” الحكومة مند تنصيبها شرعت في تنزيل برنامجها الحكومي خصوصا كل ما يتعلق بالدولة الاجتماعية”

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتنزيل كل الاوراش بطريقة سليمة وناجعة ولأجل ذلك كان ضروريا المرور عبر الترسانة القانونية من مراسيم وقرارات وهذا الذي أخد سنة من العمل قبل أن يسجل ان “الحكومة كانت في الموعد