“الصديقي” لهبة بريس ..نعمل على تنزيل رؤيا الملك حول “السياسة الفلاحية” + حوار

2024-04-28 / 10:14
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هبة بريس _ الرباط

قال محمد صديقي وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات‎ في حوار خاص مع هبة بريس إن ” الحكومة مند تنصيبها شرعت في تنزيل برنامجها الحكومي خصوصا كل ما يتعلق بالدولة الاجتماعية”

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتنزيل كل الاوراش بطريقة سليمة وناجعة ولأجل ذلك كان ضروريا المرور عبر الترسانة القانونية من مراسيم وقرارات وهذا الذي أخد سنة من العمل قبل أن يسجل ان “الحكومة كانت في الموعد ”

وحول الاوراش التي يمكن أن يستفيد منها الفلاح قال الوزير إن أكثر من مليون فلاح _ اي أسرة فلاحية _ إستفادت من التغطية الصحية بالإضافة إلى استفادتها من ” الدعم المباشر ”

وأشار الوزير أن وزارة الفلاحة كحقيبة لها رؤياسطرها الملك محمد السادس للسياسة الفلاحية قبل أن يضيف ” حنا في وزارة الفلاحة ننزل هذه الرؤيا من أجل ارساء اسس السيادة الغذائية ديال بلادنا ومن اجل استقرار العالم القروي وتحسين العيش في العالم القروي ولأجل خلق طبقة وسطى بالعالم القروي .

تفاصيل الحوار كاملا في الحوار التالي :

2024-04-28 / 10:14
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‫5 تعليقات

  2. الحكومة مند تنصيبها شرعت في تنزيل برنامجها الحكومي خصوصا كل ما يتعلق بالدولة الاجتماعية

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