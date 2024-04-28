طقس الأحد.. أجواء باردة مع نزول أمطار

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية.

كما يتوقع نزول أمطار محلية في بعض الأحيان بالمناطق الشمالية، الريف والمنطقة الشرقية مع سقوط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 2000 م.

ويرتقب أيضا أن يبقى الطقس باردا نسبيا بمرتفعات الأطلس وذلك خلال الصباح والليل مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر غبار بالمناطق الوسطى والجنوبية للبلاد، الأطلس، الجنوب -الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين – 04 و 02 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 03 و07 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 07 و13 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة

أما درجات الحرارة العليا، فستنخفض بكل من شمال ووسط البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.