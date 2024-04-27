“المغربي الصاعد” مجلة من العالم القروي تمثل جهة الشرق في المسابقة الوطنية للإعلام المدرسي

فازت مجلة “المغربي الصاعد” التي تصدرها “مجموعة مدارس أولاد حادة” الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة الترابية “هوارة أولاد رحو” بإقليم جرسيف، بالمرتبة الأولى في المهرجان الجهوي للدورة الثالثة من المسابقة الوطنية للإعلام المدرسي موسم 2023 – 2024، والذي نظم بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للناظور يوم الخميس 25 أبريل 2024.

واستطاعت المجلة أن تتفوق على كل المجلات المتنافسة وعددها 24 من أقاليم الجهة الثمانية، وحجزت المقعد الوحيد المخصص للسلك الابتدائي، للتنافس على المسابقة الوطنية والمقرر إجراؤها أيام 11، 12 و13 ماي المقبل بأكاديمية جهة درعة – تافيلالت.

وفي تصريح خاص لهبة بريس، أكد الأستاذ محمد أزروال المشرف على المجلة، أن هذا التتويج الجهوي كان منتظرا بالنظر للجهد المبذول في هذا العدد من طرف التلميذات والتلاميذ، بتأطير وتوجيه من أساتذتهم، ورغبتهم المُلحّة في تحقيق التميز، وإبراز المؤسسة التي تنتمي الى العالم القروي، محليا وجهويا، ولم لا وطنيا.

وأضاف رئيس تحرير المجلة، أن مواد العدد التي تتوزع على 13 بابا، كانت غنية ومتنوعة وتتسم بالجِدّة والعمق، تماشيا مع المذكرة الوزارية المُؤطِّرة للمسابقة، مع إثرائها بعدد من الأخبار المتنوعة التي عكف التلاميذ طيلة أزيد من شهرين على البحث عنها، سواء في الكتب والمجلات أو عبر الإنترنت، وقيامهم بتصنيفها وتدقيقها وتوثيقها. بالإضافة الى إنتاجهم لمواد وأجناس صحفية أصلية وحصرية، ومنها الروبورتاج والتقرير الاخباري والحوار والمقابلة والبورتري.

واختير المناضل الحقوقي الوطني – يضيف المتحدث – الراحل الأستاذ أحمد حرزني الذي وافته المنية مؤخرا، شخصية العدد الأول للمجلة، باعتباره أحد أبناء مدينة جرسيف، وأيضا بحكم توليه لعدة مناصب سامية في البلاد، ومن بينها الكاتب العام للمجلس الأعلى للتعليم.

من جانب آخر أشاد الأستاذ الذي اشتغل في حقل الإعلام لسنوات طويلة، بالسبق الذي حققته هيئة التحرير في تسليط الضوء على “قصر مرادة” الأثري، الذي تتواجد المؤسسة التعليمية في محيطه، والمشيّد في عهد الدولة المرينية، والذي سبق له أن استضاف العلامة عبد الرحمان بن خلدون، وتطرق إليه في كتابه العِبَر، من خلال حوار مهم مع أستاذ باحث في علم المخطوطات. كما يتضمن العدد شهادات من طرف شخصيات محلية ووطنية بارزة، وتعريف بالمؤهلات السياحية والجغرافية والبيئية والثقافية التي تزخر بها بلادنا، ورسائل تهدف الى ترسيخ القيم الدينية والوطنية.

وشاركت مجلة “المغربي الصاعد” في الدورة الرابعة للمعرض المغاربي للكتاب بوجدة، والتي جرت فعالياته خلال الفترة الممتدة بين 17 و21 أبريل الجاري، وقامت هيئة تحريره بزيارة للحدث؛ حيث تعرفت عن قرب على أصداء ورأي النقاد والمهتمين في المجلة، والتي أشاد عدد منهم باحترافيتها وتميزها رغم أنها في إصدارها الأول. وفي هذا الصدد عبّرت السيدة أمينة الهاشمي العلوي، مديرة نشر دار “ينبع الكتاب” الرائدة في كتب الأطفال، والتي فازت مؤخرا بجائزة أحسن ناشر في إفريقيا لسنة 2024 في برلين، عن سعادتها بجودة هذه المجلة المدرسية، وأثنت على موادها، وشجّعت التلاميذ والتلميذات المشاركين في تحريرها على الاستمرار في إنتاج هذا المولود الإعلامي المدرسي المتميز، والوصول به الى الانتشار الوطني.

وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن مسابقة الإعلام المدرسي، تهدف إلى تدريب المتعلمات والمتعلمين على البحث والاطلاع والتقصي، وعلى فن الإخراج والرسم والتعبير عن ذواتهم، وعلى الاستفادة من المقروء في المقرر الدراسي، وإعداد وتنفيذ مواد إعلامية عبر مراحلها المختلفة من جمع وتصنيف، ومراجعة، وتصحيح وإخراج، وتشجيعهم على جمع المعلومات وإنجاز المشاريع المرتبطة بالوحدات الدراسية المضمنة في المقرر الدراسي.