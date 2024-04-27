اندلاع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم السبت، باندلاع اشتباكات بين ضباط الشرطة ومتظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد الحكومة للمطالبة بإجراء صفقة تبادل وانتخابات مبكرة.

وأشارت القناة إلى أن المتظاهرين اخترقوا أحد الحواجز التي أقامتها قوات الشرطة في تل أبيب.