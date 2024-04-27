اشتوكة : ثلاثة أعوان سلطة دخلوا في “مدابزة ” على هدم بناء عشوائي

تحولت عملية هدم بناء عشوائي تعود ملكيته لعوني سلطة يشتغلان بالجماعة الترابية القليعة اقليم اشتوكة ايت باها ، ويقيمان بالجماعة الترابية واد الصفا، إلى اعتداء على عون سلطة آخر ، بلغ مسؤوله المباشر ” القائد ” بالمنزل الذي شيد بطريقة غير قانونية، وتم الأمر بهدمه ، لكن عوني السلطة وهما شقيقين شرعا في الاعتداء عليه بالضرب والجرح ، مما دفعه إلى تقديم شكاية مرفقة بشهادة طبية تتبث مدة العجز في 21 يوما ، إلى النيابة العامة التي امرت باعتقال عوني السلطة، من طرف درك المركز القضائي لبيوكرى.

وقد تم الاحتفاظ بعوني السلطة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، إلى حين إستكمال باقي الأبحاث والتحريات وتقديمهم للعدالة.