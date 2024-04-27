السمارة : ندوة علمية حول المغرب الصحراوي وإسهاماته في أفريقيا

شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة تنظيم الأيام الثامنة والعشرون للجمعية المغربية للبحث التاريخي بشراكة مع جامعة ابن زهر وبالتعاون مع جهة العيون الساقية الحمراء وعمالة إقليم السمارة والمجلس الاقليمي للسمارة وجماعة السمارة يومي 25 و 26 أبريل 2024

التظاهرة الوطنية ترأس جلستها الافتتاحية السيد حميد نعيمي عامل إقليم السمارة مرفوقا بشخصيات مدنية وعسكرية وعميد الكلية إضافة الى أساتذة باحثين وأعضاء الجمعية المغربية للبحث التاريخي والطلبة عرفت إلقاء الكلمات الافتتاحية وسياق تنظيم هذه الدورة ، بالاضافة الى تكريم الكلية لعامل الإقليم .

ويأتي تنظيم الأيام الوطنية الثامنة والعشرين، لاستكشاف تاريخ المغرب الصحراوي ،واسترداد الحديث والبحث في بعضٍ من أدواره الأساسية في ربط الصلات بين بلاد المغرب وبلدان إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، ومدى إسهامه في رسم ملامح هوية المغرب المعاصر مجتمعا وثقافة.

وتضمنت هذه الأيام الوطنية خمس جلسات علمية ناقش فيها الباحثون موضوع المغرب الصحراوي وأسئلة الراهن: عودة إلى التاريخ من أجل الفهم

خلال الجلسة العلمية الاولى فيما عالجت الجلسة العلمية الثانية موضوع : المغرب الصحراوي وإفريقيا الغربية جنوب الصحراء: قضايا اجتماعية بالإضافة الى ورقة علمية حول المغرب الصحراوي والعمق الإفريقي: نحو نواة بيبليوغرافية

وأوضح المتدخلون خلال الجلسة العلمية الثالثة إسهامات الأفكار والعلماء وحركيته في المغرب الصحراوي وإفريقيا جنوب الصحراء. وشكل المغرب الصحراوي موضوع الجلسة العلمية الرابعة (شكل) مجالًا واسعا للمثاقفة بين الشمال والجنوب من خلال إبراز السمات الثقافية المشتركة وكذا دور الموروث الثقافي الحساني في تمتين روابط المغرب بعمقه الإفريقي. وتطرق الباحثون في الجلسة العلمية الاختتامية لموضع المغرب الصحراوي وتمتين الوشائج الروحية والحضارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.

هذا، وشهد الحفل الختامي للأيام الوطنية، رفع برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،