العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه

2024-04-27 / 18:58
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حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمال حدوث هزة قوية خلال الـ48 ساعة القادمة في جزيرة تايوان ومحيطها.

وأعاد هوغربيتس أمس الجمعة نشر صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها “SSGEOS”، تضمنت تحديث النشاط الزلزالي المتعلق بهندسة الكواكب والقمر، الذي يشير إلى وجود مجموعة مكثفة من الهزات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب 3 اقترانات كوكبية في 21 أبريل.

وعلق العالم على الصورة في صفحته على منصة “إكس” قائلا: “حدث تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء) في فترة التنبؤ”.

مضيفا: “الذروة القمرية العالية أمس يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية في 27/28 أبريل بتايوان. سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق اليوم”.

وفي مطلع مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات سواحل تايوان، تلاه أكثر من 11 هزة أرضية بقوة أكثر من 4 درجات في الجزيرة.

ووقع الزلزال تحت البحر قبالة ساحل مقاطعة هوالين الواقعة في شرق تايوان، قبيل الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، قتل خلاله 9 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 800 آخرون، ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي.

2024-04-27 / 18:58
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