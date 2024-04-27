كوبا تهدد عسكر الجزائر بدفع 450 مليون دولار أو طرد طلبة ومجندي البوليساريو
فتحت دولة كوبا صفحة لطالما حاول حكام المرادية اخفائها عن الشعب الجزائري الذي أصبح يعي جيدا أين تصرف عائدات البترول والغاز بعدما استنزفت على حفنة مرتزقة لأزيد من أربعة عقود .
مناسبة الحديث ، تهديد كوبا للجزائر للمرة الثالثة، بطرد وفد طلبة ومجندي البوليساريو الذين تدربوا في كوبا على يد إدارات هافانا، بسبب عدم قيام النظام العسكري الجزائري بدفع الاشتراكات المستحقة عليه والتي تقدر بـ 450 مليون دولار.
الصحفي والناشط السياسي البرازيلي عبد الرزاق نصيب كشف ان الأمر يتعلق بحجم الفواتير المتراكمة المرتبطة بعمليات التدريب والتكوين التي استفادت منها وفود البوليساريو التي أرسلها النظام العسكري الجزائري إلى كوبا، حيث يشير التهديد الى أزمة سياسية بين الجزائر والبلد الشيوعي في أمريكا الجنوبية .
4 تعليقات
زوينة هادي. كنت أعتقد أن كوبا كانت تدعم البطاطيش حبا فيهم.
الجزائر دولة متهورة وغير قابلة للعيش مع جيرانها، فهي تنفق اموالا طاءلة على مرتزقة البوليزاريو، والشعب الجزائري الشقيق يعاني من هؤلاء المفسدين النظام العسكري-،لاتخف من التخلف- تحياتي.
استغرب و أتعجب من العصابة التي سرقت الشعب الجزائري المقهور ، يطبلون بدون عقل كل يوم مليون شهيد ؟؟!! و طردنا فرنسا ، و لا يعلمون ان من يتحكم في الجزائر دائما هي فرنسا د لا ننسى في سنة 1990 حينما نجحت تلاحزاب الإسلامية ، و وانهار حكام فرنسا وبعثوا في الحين جيش من الصحافة و الصحافيين المستعمرين و حرضوا ليتدخل الجيش المحكوم في الحكم و يقلب النانائح، لا أنسى الصحافي الذي قال لوزير الجزائري ؟ أين الجيش الجزائري لمذا لم يتدخل؟ اقرب لكم هذا لتعلموا ان فرنسا هي التي تحكم الجزائر اماً عن خريطة المغرب العظيم فهي موجودة قبل استقلال الزور للجزائر . و حكام المرادية يعلمون حق العلم ان محمد الخامس طاب رجوع موريتانية والصحراء المغربية المحتلين من فرنسا و إسبانيا . العصابة تريد ان تغبير التاريخ . اقرؤا التاريخ هل المعتمد ابن عباد دهب إلى الجزائر ليطلب العون ضد الصليبيين أم جاء إلى سلطان المغرب لوسوف ابن تشافين .
استغرب و أتعجب من العصابة التي سرقت الشعب الجزائري المقهور ، يطبلون بدون عقل كل يوم مليون شهيد ؟؟!! و طردنا فرنسا ، و لا يعلمون ان من يتحكم في الجزائر دائما هي فرنسا د لا ننسى في سنة 1990 حينما نجحت تلاحزاب الإسلامية ، و وانهار حكام فرنسا وبعثوا في الحين جيش من الصحافة و الصحافيين المستعمرين و حرضوا ليتدخل الجيش المحكوم في الحكم و يقلب النانائح، لا أنسى الصحافي الذي قال لوزير الجزائري ؟ أين الجيش الجزائري لمذا لم يتدخل؟ اقرب لكم هذا لتعلموا ان فرنسا هي التي تحكم الجزائر اماً عن خريطة المغرب العظيم فهي موجودة قبل استقلال الزور للجزائر . و حكام المرادية يعلمون حق العلم ان محمد الخامس طالب رجوع موريتانية والصحراء المغربية المحتلين من فرنسا و إسبانيا . العصابة تريد ان تغبير التاريخ . اقرؤا التاريخ هل المعتمد ابن عباد دهب إلى الجزائر ليطلب العون ضد الصليبيين أم جاء إلى سلطان المغرب ليوسف ابن تشافين .