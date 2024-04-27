رئيس جهة الشمال في الصين للمشاركة في المعرض الدولي للسيارات

هبة بريس – مكتب طنجة

يشارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في فعاليات الدورة 18من المعرض الدولي للسيارات (Auto China 2024 ) الذي ينظم في بيكين، عاصمة الصين، في الفترة بين 25و27 أبريل 2024.

وينظم معرض هذه السنة تحت شعار”القيادة نحو التنقل الذكي”، الذي يلخص مستقبل التنقل الذكي.

تجدر الاشارة إلى أن معرض الصين للسيارات قد حظي، على مر السنوات، باهتمام خاص وبمشاركة فعالة، سواء من قبل صناع السيارات من داخل الصين ومن خارجها، أو من مزودي أجزاء السيارات من مختلف القطاعات. ويقدم هذا المعرض 117 من الشركات الأوائل علىزالصعيد العالمي، من بينها 30 شركة متعددة الجنسيات، و 41 سيارة نموذجية. كما يعرض 278 نوعا من سيارات الطاقة الجديدة.

وقد رافق عمر مورو في هذه الزيارة وفد من “شركة تهيئة طنجة-تيك”، التي عهد لها بتطوير وتفعيل” مدينة محمد السادس طنجة-تيك”، بغرض دعم مجهودات الشركة للترويج لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. حيث أن هذا التعاون الاستراتيجي بدأ يعطي ثماره، باستقطاب 8 شركات كبرى في المنطقة الحرة طنجة-تيك، مبصما بذلك على خطوة هامة نحو الابتكار والتنمية التكنولوجية