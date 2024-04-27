اعتقال 100 شخص في إحدى جامعات بوسطن خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

هبة بريس – وكالات

أوقف مئة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين صباح السبت في حرم جامعة في بوسطن وقامت الشرطة بفض اعتصامهم، وفق ما افادت جامعة “نورث إيسترن يونيفرسيتي”.

وقالت الجامعة عبر منصة اكس “في إطار عملية الاخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو مئة شخص. تم الإفراج عن الطلاب الذين اظهروا بطاقات انتسابهم الى جامعة نورث إيسترن (…) تم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم”، لافتة الى أن “إهانات عنيفة معادية للسامية” مثل “أقتلوا اليهود” اطلقت الليلة الفائتة داخل الحرم الجامعي.