مقطع فيديو يهز مدينة فاس.. مدير يتحرش بتلميذة داخل ثانوية

هبة بريس / فاس

صدمة كبيرة يعيش على وقعها قطاع التعليم بالمديرية الإقليمية للتعليم بإقليم مولاي يعقوب بمنطقة عين الشقف، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لتحرش مدير ثانوية تأهيلية عين الشقف بتلميذة.

وأظهر مقطع الفيديو ، الذي انتشر بشكل سريع بين تلاميذ ثانوية عين الشقف التأهيلية وأطرها الإدارية والتعليمية، قيام مدير المؤسسة التعليمية المذكورة بتحسس جسم التلميذة وتقبيلها داخل مكتبه.

ويظهر شريط الفيديو أن التلميذة حضرت لمكتب المدير من أجل التوسط لها لدى إحدى الحراس العامين من أجل الحصول على ورقة الدخول.

وفي تعليق على مقطع الفيديو، قال عبد الحق الواش المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بمولاي يعقوب، إن المدير تم توقيفه عن العمل إلى حين عرضه على أنظار المجلس التأديبي.

هذا وقد توجهت لجنة مختلطة تربوية إلى المؤسسة مسرح الحادث صباح يوم أمس الجمعة 26 أبريل الجاري، وأنجزت تقريرا في الموضوع.

فعاليات محلية في المنطقة أبدت استنكارها لما تضمنه الفيديو، ودعت إلى فتح تحقيق قضائي في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حالة ثبوت ارتكاب تحرش جنسي في حق تلميذات بهذه المؤسسة التعليمية.

وفي سياق متصل علمت “ هبة بريس” أن بحثا قضائيا فتح حول مقطع الفيديو، من أجل كشف حيثياته وترتيب الجزاءات، و ما هو موقف النقابات من هذا المنكر الحاصل داخل حرم مؤسسة تعليمية.