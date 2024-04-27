فيديو “التحرش “بتلميذة..التوقيف والعزل لمدير ثانوية بمولاي يعقوب
هبة بريس – الرباط
قررت المديرية الإقليمية مولاي يعقوب، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، مساء أمس الجمعة توقيف مدير ثانوية تأهيلية .
وكشفت المديرية الإقليمية لمولاي يعقوب ، عبر بلاغ لها حول فيديو انتشر على نطاق واسع يوثق لشبهة تحرش جنسي لمدير ثانوي. تأهيلية بإحدى التلميذات ، انها فور علمها بهذا الحادث، تم تكليف لجنة مديرية مكونة من رؤساء مصالح ومفتشين تربويين للبحث والتقصي في موضوع التحرش الذي قد تكون تعرضت له التلميذة.
وأضافت أن “اللجنة المذكورة توجهت إلى المؤسسة المعنية، صباح أمس الجمعة، حيث أنجزت تقريرا في الموضوع” حيث تقرر كإجراء احتياطي واحترازي توقيف مدير المؤسسة مؤقتا عن العمل، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي ضمانا للسير العادي للمؤسسة، وإعفائه من مهام الإدارة التربوية بشكل فوري.
7 تعليقات
كاسيات عاريات ولما لم يتحرش بها؛ اللهم حفظ بناتنا وبنات المسلمين اجمعين يارب العالمين.
الخطأ كله في التلميذات اللواتي يلبسن ملابس تغري الأساتذة وأطر التعليم داخل الموسسات التعليمية اللهم اهديهن الى الطريق الصحيح.
يجب على الموسسات التعليمية ان تحدد لبس محدد حتى لا يتعرضن الى التحرش بهن داخل الموسسات.
يجب على وزارة التربية والتعليم ان تقوم بطرد هذآ المدير من المؤسسة بصفة نهائية حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق التلميذات.
أغلب التلميذات يذهبن للمدرسة متبرجات مكشوفي البطن والصدر زائد مساحيق التجميل والعطر كانهن ذاهبات لحفل وليس للتحصيل الدراسي، يجب على أطر المؤسسات منع مثل هذه الظاهرة .
أغلب التلميذات يذهبن للمدرسة متبرجات مكشوفي البطن والصدر زائد مساحيق التجميل والعطر كانهن ذاهبات لحفل وليس للتحصيل الدراسي، يجب على أطر المؤسسات منع مثل هذه الظاهرة لكن رغم ذلك يجب الضرب على يد من يتحرش بالتلميذات وخصوصا الأطراف المنورة لها بالسهر على الشأن التربوي.
انتقاء مثل هذا الوحش لتدبير شؤون مؤسسة تعليمية كان خطأ فمن المفروض اختيار من هم اسوياء للإدارة التربوية كما على الأسر تريبة أبنائهم على القيم الفضلى