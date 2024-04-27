جو بايدن

جو بايدن: “فكرت في الا.نتحار”

2024-04-27 / 10:45
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هبة بريس – وكالات

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أكثر اللحظات الحرجة في حياته، خلال مقابلة مفاجئة الجمعة، مع الإعلامي هوارد ستيرن.

وظهر بايدن في المقابلة المباشرة، التي أجراها أثناء زيارته لنيويورك، وهو يتحدث عن اللحظات المؤلمة التي عاشها عقب وفاة زوجته السابقة نيليا وطفتله نعومي “13 شهرا” في حادث سير، مشيرا إلى أنه فكر بالانتحار.

وقال بايدن، إنه عندما تلقى الصدمة، بدأت تراوده أفكار الانتحار، إما عن طريق القفز عن قمة جبل أو حتى جسر ديلاوير.

وأضاف، إنك عندما تفكر بالانتحار ليس بالضرورة أن تكون مجنونا لفعل ذلك، مشجعا الأشخاص الذين يعانون من الصدمات بسرعة طلب العلاج، في إشارة إلى المساندة العلاجية التي تلقاها لتجاوز أزمته.

وأشار إلى أنه فكر في اللجوء إلى شرب الكحول للتعامل مع الصدمة التي كان لها أثر مؤلم لم يعتقه حتى يومنا هذا، قائلا “”كنت أجلس هناك وأفكر فقط: سأقوم بإخراج زجاجة من الويسكي.. سأشربه وأسكر فحسب”.

2024-04-27 / 10:45
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‫7 تعليقات

  3. ايها الصهيوني النجس صاحب المجازر والمذابح في فلسطين العربية بلاش انتحار فجهنم مثواكم اجمعين ان شاء الله .

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