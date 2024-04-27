حركة عدم الانحياز تشيد بجهود الملك لفائدة القضية الفلسطينية
أشادت حركة عدم الانحياز، أمام مجلس الأمن الدولي، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية.
جاء هذا الإعلان في مداخلة للبعثة الدائمة لأوغندا لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، خلال جلسة مناقشة مفتوحة نظمها مجلس الأمن يوم الخميس حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
ويعد هذا الاعتراف من قبل حركة عدم الانحياز، التي تضم 120 دولة عضوا في الأمم المتحدة، تقديرا صريحا للدور القيادي لجلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، وللجهود الحثيثة التي يبذلها جلالته على الساحة الدولية، من أجل نصرة القضية الفلسطينية والحفاظ على الوضع الخاص للمدينة المقدسة ومساعدة السكان المقدسيين.
من جانب آخر، جددت حركة عدم الانحياز، في إعلانها، الدعوة إلى الاحترام والحماية الكاملين للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذا مقتضيات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما جددت الحركة دعمها لحل إقامة الدولتين في الشرق الأوسط، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرقت حركة عدم الانحياز إلى الوضع في قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومجددة نداءها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والسوسيو-اقتصادية الضرورية للشعب الفلسطيني، بما يشمل اللاجئين.
12 تعليقات
بسيادة صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله يعمل بكل مجهود وجهد من أجل تحقيق السلام والاستقرار في فلسطين وخاصة القدس
صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه
نتمنى نصرة القضية الفلسطينية والحفاظ على الوضع الخاص للمدينة المقدسة ومساعدة السكان المقدسيين
يجب الاحترام والحماية الكاملين للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
اللهم احفظ أهل غزة
حفظ الله ملكنا الحبيب محمد السادس دائما سباقا للخير ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في السراء والضراء
دور المغرب في القضية الفلسطينية هو مساعدته في المواقف الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هذه هي حقيقة المغرب شعباً وملكاً.
نتمنى أن يصلوا إلى حل لهذه الأزمة السياسية في فلسطيين ، والهدنة وعدم إطلاق النار ومراعاة الأوضاع الإنسانية التي تمر بها قطاع غزة.
رغم كل ما يفعله الملك والشعب المغربي من تظامن وتأزر ودعم كبير مادياً ومعنويا ونفسيا وسياسيا فهذا غير كافي يجب على الدول العربية الإسلامية حتى هي بدورها التحرك لإنقاذ قطاع غزة من الحرب الفتاكة التي كانت سبب في تشريد عدد كبير من النساء والأطفال والمسنين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم .
المغرب شعبا وملكا دار الكرم والجود في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين أجمعين أينما كانوا وبالأخص اخواتنا الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي، اللهم انصرهم نصراً مبينا.
دمت لنا يا ملكنا العزيز محمد السادس محبوباً لدى الجميع وهذا دليل على أن المغرب متشبت جدا بالقضية الفلسطينية ولن يتخلى عنها أبدا مهما كان حتى وا كلفه ذلك أغلى ثمن نفديك يا فلسطيين..
شكرأ لملكنا الحبيب على مجهوداته الرائعة من أجل حماية الفلسطينيين من الاحتلال الاسرائلي الذي كان له اثر سلبي لإخواننا الفلسطينيين .