ايت الطالب يترأس مراسيم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين المغرب وجيبوتي

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، بمعية وزير العمل المكلف بالحماية الاجتماعية بجيبوتي، عمر عبدي سعيد، أمس الجمعة 26 أبريل 2024، بالرباط، مراسيم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين المملكة المغربية وجيبوتي في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور السيد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، ومديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجيبوتي.

وهمت مذكرة التفاهم الأولى تعزيز التعاون بين المغرب وجيبوتي في مجال الحماية الاجتماعية، فيما همت المذكرة الثانية وضع إطار للتعاون والشراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجيبوتي، تقوية وتعزيز قدرات مهنيي الصحة بين البلدين في ثلاثة مجالات رئيسية وهي المجال الطبي والصيدلاني، والمجال التمريضي، والمجال الإداري والمالي.

ويأتي توقيع هاتين المذكرتين في إطار تعزيز سبل التعاون بين المغرب ودولة جيبوتي في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية وجيبوتي في مختلف المجالات.

وتهدف هاتان المذكرتان إلى تبادل الخبرات والتجارب والدراسات والمعلومات ذات الصلة بمجال الصحة والحماية الاجتماعية، نظرا لما تضطلع به من دور فعال في تحقيق التقدم والاستقرار الاجتماعيين، إضافة إلى تبادل الزيارات بين المسؤولين والاختصاصيين في المجال من البلدين، فضلا عن توفير فرص التدريب العملي للمسؤولين التنفيذيين بالقطاعين الوزاريين، وكذا مهنيي الصحة لتنمية قدراتهم المهنية ورفع مستوى وعيهم بآخر التطورات في مجال الحماية الاجتماعية، في سبيل تحسين ظروف الرعاية الصحية والتكفل الطبي بمواطني دولة جيبوتي وتيسير ولوجهم للخدمات الصحية.

كما تروم هاتان المذكرتان، اللتان تندرجان في إطار التعاون جنوب – جنوب، تعزيز الأنشطة في مجال البحث العلمي والتقني وتبادل الخبرات والتكوين من أجل تطوير القطاع الصحي بالبلدين، وتقوية العرض الموجه إلى الطلبة والأطر والأساتذة الباحثين في مجال التكوين المستمر وتعزيز القدرات المهنية لمختلف الأطراف المشتغلة في مجال الصحة والحماية الاجتماعية بالبلدين.