It's raining heavily, wearing an umbrella during the rainy season

طقس السبت.. سماء ممطرة بعدد من مناطق المملكة

2024-04-27 / 09:09
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول أمطار فوق مناطق كل من طنجة والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الممتدة شمال الصويرة، والأطلسين الكبير والمتوسط وكذا شمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب تسجيل قطرات مطرية بأقصى جنوب المملكة، في حين سيكون الطقس باردا نسبيا بمرتفعات الأطلس، وذلك خلال الصباح والليل.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر غبار محليا بالأقاليم الجنوبية، والأطلسين الكبير والصغير، والمناطق الغربية المجاورة وبالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 06 و 09 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 22 درجة بجنوب ألاقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 09 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا تدريجيا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا مابين العرائش وكاب غير.

2024-04-27 / 09:09
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