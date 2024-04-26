شرطة برلين تزيل بالقوة مخيم اعتصام مؤيد للفلسطينيين

هبة بريس / وكالات

بدأت الشرطة في برلين إزالة مخيم اعتصام مؤيد للفلسطينيين أقامه نشطاء خارج مبنى البرلمان لمطالبة الحكومة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإنهاء تجريم حركة التضامن مع الفلسطينيين.

وأزالت الشرطة الخيام وأبعدت المتظاهرين بالقوة وأغلقت المنطقة المحيطة لمنع وصول محتجين آخرين. جاء ذلك بعد اشتباكات وقعت بين متظاهرين والشرطة في حرم جامعات أمريكية واحتجاج بجامعة “سيانس بو” في باريس، ضمن احتجاجات دولية للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعم الغربي لتل أبيب.

وأقام النشطاء المخيم في الثامن من أبريل الجاري تزامنا مع بدء نظر محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب تقديم برلين مساعدات عسكرية لإسرائيل.

وقال منظم المخيم غارا نصار لوكالة “رويترز”: “الفكرة كانت لفت الانتباه إلى.. التواطؤ الألماني والتمكين النشط للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة”، وتنفي إسرائيل بشدة اتهامها بأن هجومها على غزة يشكل إبادة جماعية.

وجلس نصار وعشرات المتظاهرين على الأرض وهم يرددون شعارات وأغنيات مؤيدة للفلسطينيين بينما كانت الشرطة تطالبهم عبر مكبرات الصوت بالمغادرة.

وفي سياق متصل، قام طلاب بإغلاق مداخل جامعة “سيانس بو” في العاصمة الفرنسية يوم الجمعة احتجاجا على الحرب في غزة، وطالبوا الجامعة بإدانة التصرفات الإسرائيلية، ويأتي ذلك في تحرك مماثل للمظاهرات التي شهدتها جامعات أمريكية.

كما تجددت الاشتباكات بين الشرطة وطلاب مناهضين لحرب إسرائيل على غزة في جامعات أمريكية الخميس، مما أثار تساؤلات حول الأساليب العنيفة المستخدمة لقمع الاحتجاجات التي تزايدت منذ الاعتقالات الجماعية في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.