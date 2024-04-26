أخنوش: الاستثمارات المرصودة لمونديال 2030 ستعود بنفع كبير على المملكة في ظل الرؤية الملكية المتبصرة

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر برنامج تلفزيوني حواري تم بثه مساء اليوم الخميس على القناتين “الأولى” و”الثانية”، حول حصيلة منتصف الولاية الحكومية، أن الدولة ستتحمل الاستثمارات المرصودة لتنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، معتبرا أنها ستعود بنفع كبير على المملكة في ظل الرؤية الملكية المتبصرة.

وأوضح رئيس الحكومة، أن مخططات تنظيم كأس العالم تتضمن تعزيز الشبكة الطرقية والفنادق والمؤسسات الصحية، وخلق ملاعب جديدة كملعب بنسليمان الكبير، وإصلاح ملاعب أخرى.

وأبرز أخنوش أن هذه الدينامية ستحسن صورة المغرب في العالم، وتجلب المزيد من الاستثمارات والسياح وفرص التعاون مع المملكة، لافتا إلى أن ما تحقق في قطاع السياحة بفعل إشعاع إنجازات المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.