قادمة من طنجة..اسبانيا تحبط عملية تهريب 25 طنا من “الحشيش” بميناء الجزيرة الخضراء

هبة بريس – متابعة

قالت السلطات الأمنية والجمركية الإسبانية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من إحباط عملية تهريب 25 طنًا من مخدر الشيرة في ميناء الجزيرة الخضراء.

بيان الحرس المدني الاسباني كشف ان العملية تعد الأكبر في حركة النقل عبر الطرق منذ عام 2015 ، مشيرا إلى أنه و بالتعاون مع خدمة الرقابة الجمركية للضرائب، قام بمصادرة الكمية الضخمة من الحشيش في الميناء الواقع أقصى جنوبي إسبانيا، كانت مخبأة في شاحنة قادمة من طنجة المتوسط، وقيمتها في السوق قد تصل إلى 50 مليون يورو.

وقد جرى اكتشاف الشحنة وفق البيان ذاته ، بعد وضع علامة على الشاحنة كمشتبه فيها من قبل أحد عناصر الحرس المدني المدعوم بفريق كلاب متخصص في الكشف عن المخدرات لتستهل بعدها عملية تفتيش الشاحنة.

وكشف البيان أن العناصر الأمنية وجدت في الداخل 22 غرفة خشبية تحتوي على كميات كبيرة من حزم الحشيش، مما فاجأ الباحثين، فيما كان عدد الوحدات المعلن عنها (البطيخ الأحمر) قليلًا بالمقارنة مع تم التصريح به حيث يقدر وزن الحشيش بحوالي 25 طن.

وقد تم اعتقال سائق الشاحنة الذي تم تقديمه الى السلطات القضائية .