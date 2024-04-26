فيديو .. زياش يتألق ويساهم في فوز غالطة سراي

هبة بريس _ وكالات

ساهم الدولي المغربي حكيم زياش، في فوز فريق غالطة سراي على أضنة سبور بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، برسم الجولة 34 من الدوري التركي الممتاز.

وافتتح زياش باب التسجيل لغالطة سراي في الدقيقة 53 من تسديدة قوية خارج مربع العمليات، بفضل تمريرة حاسمة من البلجيكي ديريس مارتينز

وأضاف كريم ديميرباي الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي النتيجة بهدف ثالث للضيوف عند الدقيقة (90+1).

وبهذه النتيجة، حافظ غلطة سراي على المركز الأول في تصنيف الدوري التركي، فيما احتل أضنة دميرسبور المركز 11

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