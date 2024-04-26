وزير المالية الفرنسي : باريس مستعدة لتمويل خط ربط كهرباء بين الداخلة والدار البيضاء

2024-04-26 / 21:09
2

هبة بريس – الرباط

أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، في تصريحات خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال المغربي الفرنسي، إن باريس مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة جيجاوات، يربط الدار البيضاء بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية.

وقال لومير ” أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع”، مشيرا إلى أن المغرب وفرنسا تسعيان إلى إرساء تعاون جديد في الطاقات النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديدية في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد توترات دبلوماسية.

وسلط لومير، بالمناسبة، الضوء على مجال التعاون “الهائل” بين المغرب وفرنسا في مجال الطاقة منزوعة الكربون، معتبرا إياها أساسية لتحقيق استقلالية الأمم.

وأبرز الوزير استعداد فرنسا لتطوير التعاون مع المملكة في المجال النووي، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية والريحية، عبر الاستفادة من قوة الروابط، والصداقة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

2024-04-26 / 21:09
2

مقالات ذات صلة

مجلس المنافسة يوصي ب14 توصية حول وضعية أسواق الخضر…

2024-04-26 / 19:33

مكناس.. المعرض الدولي للفلاحة يفتح أبوابه في وجه العموم

2024-04-26 / 14:37

سيام 2024.. تربية البقر الحلوب والتحديات المناخية محور نقاش…

2024-04-26 / 12:53

المغرب يعتزم بناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات شمال…

2024-04-26 / 12:18

المغرب والاتحاد الأوروبي : التزام متواصل بمكافحة الإرهاب والتطرف…

2024-04-25 / 21:40

زهور العلوي ..التعاون المغربي الألماني يقوم على تقاطع المصالح

2024-04-25 / 19:33

من ألمانيا.. جازولي يدعو المستثمرين إلى اغتنام الفرص التي…

2024-04-25 / 17:50
اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

بايتاس: الحكومة لجأت إلى الاستيراد لحماية القطيع الوطني

2024-04-25 / 13:54

مكناس.. تتويج 12 زيت زيتون من 4 جهات في…

2024-04-25 / 13:09

عدد زبناء مجموعة “اتصالات المغرب” تجاوز 77 مليون زبون

2024-04-25 / 12:44

‫2 تعليقات

  1. لسنا بحاجة الى التمويلات الفرنسية الا لسبب واحد انها سوف تكون ىنا كالسيف على اعناقنا

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى