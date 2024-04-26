وزير المالية الفرنسي : باريس مستعدة لتمويل خط ربط كهرباء بين الداخلة والدار البيضاء

هبة بريس – الرباط

أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، في تصريحات خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال المغربي الفرنسي، إن باريس مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة جيجاوات، يربط الدار البيضاء بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية.

وقال لومير ” أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع”، مشيرا إلى أن المغرب وفرنسا تسعيان إلى إرساء تعاون جديد في الطاقات النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديدية في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد توترات دبلوماسية.

وسلط لومير، بالمناسبة، الضوء على مجال التعاون “الهائل” بين المغرب وفرنسا في مجال الطاقة منزوعة الكربون، معتبرا إياها أساسية لتحقيق استقلالية الأمم.

وأبرز الوزير استعداد فرنسا لتطوير التعاون مع المملكة في المجال النووي، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية والريحية، عبر الاستفادة من قوة الروابط، والصداقة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.