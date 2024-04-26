تارودانت : درك اولاد تايمة يوقف عناصر عصابة اجرامية متخصصة في ” الكريساج”
أوقفت مصالح المركز الترابي لدك اولاد التايمة التابع لسرية تارودانت ، عشية اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري ، عنصرين من عصابة ” الكريساج “كانت تنشط بمنطقة عين صداق بجماعة سيدي بوموسى ضواحي مدينة اولاد التايمة .
وذكرت مصادر مطلعة ، ان توقيف افراد العصابة جاء بعد عملية تربص لها ، ومحاصرة عنصرين منها من ضمنهم الملقب “القدرة” الذي يعتبر الذراع الأيمن لزعيم العصابة الذي لازال في حالة فرار والملقب ب ” العويطي ” .
هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
4 تعليقات
اللهم احفظنا من عصابات الكريساج..
اللهم احفظنا من عصابات الكريساج ..
تحية للدرك الملكي والشرطة..
نتمنى تكثيف الجهود من أجل القضاء على اللصوص.