مجلس المنافسة يوصي ب14 توصية حول وضعية أسواق الخضر والفواكه

2024-04-26 / 19:33
3

أصدر مجلس المنافسة رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمملكة، والذي تم تقديمه اليوم الجمعة بمكناس، على هامش الدورة الـ 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

في ما يلي أبرز التوصيات الواردة في رأي مجلس المنافسة:

• توصيات شاملة:

1. مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم جميع حلقات السلسلة؛

2. مكافحة الخسائر والهدر؛

3. تعزيز تتبع المنتجات باللجوء إلى الحلول الذكية؛

4. تدعيم قواعد ومعايير الجودة؛

5. ترسيخ التعاقد بشأن المعاملات بين مختلف حلقات السلسلة؛

6. إنشاء نظام معلوماتي مندمج، ونظام رصد إستراتيجي لتتبع وتحليل سوق الفواكه والخضر.

• التوصيات المتعلقة بمرحلة الإنتاج:

7. تشجيع تجمع المنتجين؛

8. تطوير الانتقال الرقمي في القطاع الفلاحي (Agritech)؛

9. توسيع عرض الخدمات البنكية والتأمينية لصالح المزارعين.

• التوصيات المتعلقة بمرحلة التوزيع

10. تسريع إصلاح أسواق الجملة؛

11. العمل من أجل معالجة وتثمين الفواكه والخضر.

• التوصيات المتعلقة بمرحلة التسويق

12. إصلاح فضاءات التسويق؛

13. تدعيم الدوائر القصيرة؛

14. تعزيز رقمنة قنوات التسويق

2024-04-26 / 19:33
3

مقالات ذات صلة

وزير المالية الفرنسي : باريس مستعدة لتمويل خط ربط…

2024-04-26 / 21:09

مكناس.. المعرض الدولي للفلاحة يفتح أبوابه في وجه العموم

2024-04-26 / 14:37

سيام 2024.. تربية البقر الحلوب والتحديات المناخية محور نقاش…

2024-04-26 / 12:53

المغرب يعتزم بناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات شمال…

2024-04-26 / 12:18

المغرب والاتحاد الأوروبي : التزام متواصل بمكافحة الإرهاب والتطرف…

2024-04-25 / 21:40

زهور العلوي ..التعاون المغربي الألماني يقوم على تقاطع المصالح

2024-04-25 / 19:33

من ألمانيا.. جازولي يدعو المستثمرين إلى اغتنام الفرص التي…

2024-04-25 / 17:50
اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

بايتاس: الحكومة لجأت إلى الاستيراد لحماية القطيع الوطني

2024-04-25 / 13:54

مكناس.. تتويج 12 زيت زيتون من 4 جهات في…

2024-04-25 / 13:09

عدد زبناء مجموعة “اتصالات المغرب” تجاوز 77 مليون زبون

2024-04-25 / 12:44

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى