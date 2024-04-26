مجلس المنافسة يوصي ب14 توصية حول وضعية أسواق الخضر والفواكه

أصدر مجلس المنافسة رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمملكة، والذي تم تقديمه اليوم الجمعة بمكناس، على هامش الدورة الـ 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

في ما يلي أبرز التوصيات الواردة في رأي مجلس المنافسة:

• توصيات شاملة:

1. مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم جميع حلقات السلسلة؛

2. مكافحة الخسائر والهدر؛

3. تعزيز تتبع المنتجات باللجوء إلى الحلول الذكية؛

4. تدعيم قواعد ومعايير الجودة؛

5. ترسيخ التعاقد بشأن المعاملات بين مختلف حلقات السلسلة؛

6. إنشاء نظام معلوماتي مندمج، ونظام رصد إستراتيجي لتتبع وتحليل سوق الفواكه والخضر.

• التوصيات المتعلقة بمرحلة الإنتاج:

7. تشجيع تجمع المنتجين؛

8. تطوير الانتقال الرقمي في القطاع الفلاحي (Agritech)؛

9. توسيع عرض الخدمات البنكية والتأمينية لصالح المزارعين.

• التوصيات المتعلقة بمرحلة التوزيع

10. تسريع إصلاح أسواق الجملة؛

11. العمل من أجل معالجة وتثمين الفواكه والخضر.

• التوصيات المتعلقة بمرحلة التسويق

12. إصلاح فضاءات التسويق؛

13. تدعيم الدوائر القصيرة؛

14. تعزيز رقمنة قنوات التسويق