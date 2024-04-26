بوزنيقة : انطلاق المؤتمر 18 لحزب الاستقلال بحضور 3600 مؤتمر

2024-04-26 / 20:42
1

بحضور وازن من الاحزاب يتقدمهم رئيس الحكومة عزيز اخنوش إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دستورية وتمثيلية للنقابات الوطنية ، انطلقت بمدينة بوزنيقة ، قبل قليل من مساء اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري، أشغال المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال.

الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوطني لحزب الاستقلال ، اختير له شعار” تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، حضره حوالي 3600 مؤتمر من مختلف جهات المملكة، سيلقي خلاله الأمين العام للحزب المنتهية ولايته نزار بركة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية.

نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان ، أشار ان محطة المؤتمر 18 ،هو فرصة لإثراء قوانين الحزب وتقييم المنجزات والقيام بالنقد الذاتي، وتجديد المواقف والاختيارات، و انتخاب الأجهزة القيادية في الحزب، داعيا الاستقلاليين إلى التكاتف والوحدة من أجل تجديد العهد مع الوطن والمواطن .

كما لوحظ غياب الأمين العام السابق ، عباس الفاسي عن اشغال المؤتمر 18 لدواعي صحية .

2024-04-26 / 20:42
1

مقالات ذات صلة

نزار بركة يوجه رسالة قوية للمؤتمرين بالابتعاد عن الإساءة…

2024-04-26 / 22:49

أخنوش: الاستثمارات المرصودة لمونديال 2030 ستعود بنفع كبير على…

2024-04-26 / 22:15

عمر هلال يتباحث في جنيف مع المدراء العامين للمنظمات…

2024-04-26 / 18:13

الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات…

2024-04-26 / 16:53

جون أفريك: مبادرة تونس وليبيا والجزائر لإنشاء كتلة مغاربية…

2024-04-26 / 14:19

الملك: متمنياتنا للشعب الهولندي بتحقيق ما يتطلع إليه من…

2024-04-26 / 11:21

بوريطة يجري مباحثات هاتفية مع نظيره البرتغالي

2024-04-26 / 10:22

الخضوع و اللعب أمام قميص فيه خريطة المغرب أم…

2024-04-26 / 09:20

وزير الخارجية البرتغالي يشيد بتميز العلاقات الثنائية مع المغرب

2024-04-25 / 21:19

لتطوير التعاون الصناعي ..أخنوش يتباحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي

2024-04-25 / 20:23

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى