بوزنيقة : انطلاق المؤتمر 18 لحزب الاستقلال بحضور 3600 مؤتمر

بحضور وازن من الاحزاب يتقدمهم رئيس الحكومة عزيز اخنوش إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دستورية وتمثيلية للنقابات الوطنية ، انطلقت بمدينة بوزنيقة ، قبل قليل من مساء اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري، أشغال المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال.

الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوطني لحزب الاستقلال ، اختير له شعار” تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، حضره حوالي 3600 مؤتمر من مختلف جهات المملكة، سيلقي خلاله الأمين العام للحزب المنتهية ولايته نزار بركة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية.

نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان ، أشار ان محطة المؤتمر 18 ،هو فرصة لإثراء قوانين الحزب وتقييم المنجزات والقيام بالنقد الذاتي، وتجديد المواقف والاختيارات، و انتخاب الأجهزة القيادية في الحزب، داعيا الاستقلاليين إلى التكاتف والوحدة من أجل تجديد العهد مع الوطن والمواطن .

كما لوحظ غياب الأمين العام السابق ، عباس الفاسي عن اشغال المؤتمر 18 لدواعي صحية .