مراكش : وجبة غذائية تتسبب في وفاة شخص وإصابة 26 شخص بتسمم

بتعليمات من النيابة العامة ، فتحت مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي بمراكش ، تحقيقاتها ، في قضية تسمم غذائي جماعي ، تسبّب في وفاة شخص وإصابة 26 اخرين .

وكان مستشفى محمد السادس بمراكش ، قد استقبل المصابين ب ” التسمم الغذائي، وذلك على خلفية تناولهم لوجبة سريعة بأحد محلات بيع المأكولات بحي المحاميد بمراكش.

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فقد أحس الضحايا بمغص وآلام في المعدة بعد تناولهم الوجبة المذكورة، وهو ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت ذات المصادر أن المعنيين ولجوا إلى المستشفى في وضع حرج، وهو ما أسفر عن وفاة واحدة منهم، وهي مستخدمة بمقهى في المنطقة المذكورة، فيما غادر الآخرون المستشفى بعد تلقيهم للعلاجات الضرورية.

وقد تم احالة عينات من الوجبات للمختبر من اجل فحصها وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة، كما توقيف صاحب المحل والاستماع اليه، في انتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية .