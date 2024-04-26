بمناسبة العطلة المدرسية.. “الاوطوروت” توصي بتنظيم التنقلات

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة بمناسبة العطلة المدرسية، التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، داعية إلى تنظيم التنقلات قبل السفر والاستعلام عن حركة المرور الآنية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة يوم الجمعة 26 أبريل الجاري ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، ويوم السبت 27 أبريل ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة زوالا، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا من يوم الأحد 05 ماي القادم، الذي يصادف الرجوع من العطلة.

ومن أجل سفر آمن ومريح، يضيف المصدر ذاته، توصي الشركة مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق (ADMTRAFIC)، والاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية، أمطار أو ضباب.

كما أوصت بأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، إضافة إلى الاطلاع على الرصيد المتبقي في “باس جواز” الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطرق السيار.

وللمزيد من المعلومات، دعت الشركة مستعملي الطريق السيار للاتصال بالرقم 5050 أو زيارة موقع حركة السير (www.admtrafic.ma).