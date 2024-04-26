مندوبية السجون تغلق سجن “سات فيلاج” بطنجة حفاظا على سلامة السجناء والموظفين
اس.بويعقوبي – هبة بريس
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاق السجن المحلي بطنجة المعروف بـ”سات فيلاج” بصفة نهائية ، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين .
وقالت مصادر مطلعة أن القرار اتخذ حرصا من المندوبية على وقف العمل داخل المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين على حد سواء ، على أن يتم توزيع السجناء الموجودين به على مؤسسات سجنية أخرى.
وسيتم تسليم العقار الذي يتواجد به سجن سات فيلاج وسط مدينة طنجة إلى القطاع الحكومي المعني بالأمر .
7 تعليقات
Mezyane Mezyane saraha
لا يجب العمل داخل المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة
ذلك قرار جيد قاموا به
منذ مدة و السماسرة و اصحاب العقار يخططون كيف يمكن تحويل هذا السجن الذي يوجد بوسط طنجة و الذي فيه مساحة شاسعة ، كيف يمكن لأباطرة العقار يستولون عليه لتحويله إلى مجموعة استثمارية
يجب إصلاح وتغير جميع السجون في المغرب ولاسيما السجون فاس والدار البيضاء حدث ولا حرج..
السجون في مغرب جد متدهورة من جميع النواحي لا بنية تحتية ولا صحة ولا حتى الأكل صورة فقط أمام الكاميرات أمام في الواقع السكوت احسن.
أنا في رأيي كل السجون يجب أن تتغير بنائتها وحت السلوكات داخل السجون والفاهم يفهم ???!!!