رسميا.. انتخاب رئيس جديد على رأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

2024-04-26 / 13:48
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هبة بريس – وكالات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة 26 أبريل، انتخاب بيدرو روشا رئيساً جديداً على رأس الاتحاد.

وكتب الاتحاد الإسباني في بيان: “تم تعيين بيدرو روشا اليوم رئيسًا جديدًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد حصوله على دعم أغلبية جمعية المؤسسة”.

وكان روشا المرشّح الوحيد في انتخابات رئاسة الاتحاد التي كان مقررًا إجراؤها في البداية في 6 ماي في حال تقدّم أشخاص عدة بترشيحهم.

وجاء إعلان تعيين روشا الذي كان يشغل منذ غشت الماضي منصب الرئيس بالوكالة، بعد يومٍ من قرار الحكومة الإسبانية وضع الاتحاد الذي دخل في “أزمة” منذ “فضيحة القبلة” لرئيسه السابق، تحت الوصاية.

2024-04-26 / 13:48
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