المغرب يعتزم بناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات شمال المملكة

2024-04-26 / 12:18
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أطلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازين”، مناقصة للتأهيل المسبق لمشروع طاقة رياح بقدرة 400 ميغاوات في شمال المملكة.

ودعت وكالة “مازين” المعنيين، إلى تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 24 يونيو لتمويل وبناء وتشغيل محطة الرياح ويطلق عليها اسم نسيم نورد.

ويتمثل المشروع، في إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 150 ميغاوات بإقليمي الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق شمالا ومزرعة رياح بقدرة 250 ميغاوات بإقليمي طنجة وتطوان.

هذت ويهدف المغرب إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من القدرة الفعلية للبلاد بحلول عام 2030 من 37.6% الآن، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

2024-04-26 / 12:18
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‫8 تعليقات

  5. انجاز مهم يكون ببلادنا وستعم منفعته علا الوطن باسره وخثوصا تقلبات الاحوال الجوية في تساقطات الامطار الاعوام الاخيرة

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  6. مشروع طاقة الرياح بديل طاقات السدود هي مهمة جدا في عصرنا الحالي والمغرب له مناطق جبلية يجب الاسفادة من رياحها

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  8. مغرب الحضارة والتجديد اللهم زيد وبارك والنصرلي ملكنا الحبيب محمد السادس القائد الاعلا لهدا الوطن عاش ملك القلوب والشعوب وحفض الله هدا الوطن ملكا وشعبا

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