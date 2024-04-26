المغرب يعتزم بناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات شمال المملكة
أطلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازين”، مناقصة للتأهيل المسبق لمشروع طاقة رياح بقدرة 400 ميغاوات في شمال المملكة.
ودعت وكالة “مازين” المعنيين، إلى تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 24 يونيو لتمويل وبناء وتشغيل محطة الرياح ويطلق عليها اسم نسيم نورد.
ويتمثل المشروع، في إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 150 ميغاوات بإقليمي الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق شمالا ومزرعة رياح بقدرة 250 ميغاوات بإقليمي طنجة وتطوان.
هذت ويهدف المغرب إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من القدرة الفعلية للبلاد بحلول عام 2030 من 37.6% الآن، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
8 تعليقات
Mezyane Mezyane saraha
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja ghaydiro
ذلك سيكون افضل استثمار
انجاز مهم يكون ببلادنا وستعم منفعته علا الوطن باسره وخثوصا تقلبات الاحوال الجوية في تساقطات الامطار الاعوام الاخيرة
مشروع طاقة الرياح بديل طاقات السدود هي مهمة جدا في عصرنا الحالي والمغرب له مناطق جبلية يجب الاسفادة من رياحها
اللهم زيد وبارك في كل مشاريع بلادنا ودائما للامام يامغرب ياحبييب
مغرب الحضارة والتجديد اللهم زيد وبارك والنصرلي ملكنا الحبيب محمد السادس القائد الاعلا لهدا الوطن عاش ملك القلوب والشعوب وحفض الله هدا الوطن ملكا وشعبا