الملك: متمنياتنا للشعب الهولندي بتحقيق ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار

2024-04-26 / 11:21
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليم ألكساندر عاهل مملكة الأراضي المنخفضة، وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لصاحبي الجلالة بوافر الصحة والهناء، وللشعب الهولندي بتحقيق ما يتطلع إليه من اطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنمها سانحة، لأؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تعزيز العلاقات القائمة بين بلدينا والمتسمة بمتانة الصداقة وبالتقدير والاحترام المتبادلين”.

2024-04-26 / 11:21
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‫8 تعليقات

  6. حفض الله ملكنا الحبيب ونصره الله وايده واطال الله في عمره بدوام الصحة والعافية الله ينصر سيدنا

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  8. علاقتنا والحمدلله مع الديار الهولندية بالخصوص من حسن جدا الى احسن جدا ادامها الله نعمة بين الشعبين وكل عام وهم بالف خير

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