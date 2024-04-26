الملك: متمنياتنا للشعب الهولندي بتحقيق ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليم ألكساندر عاهل مملكة الأراضي المنخفضة، وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لصاحبي الجلالة بوافر الصحة والهناء، وللشعب الهولندي بتحقيق ما يتطلع إليه من اطراد التقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنمها سانحة، لأؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تعزيز العلاقات القائمة بين بلدينا والمتسمة بمتانة الصداقة وبالتقدير والاحترام المتبادلين”.
8 تعليقات
Bonjour, tout le monde
الله ينصر سيدنا
صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه
عاش الملك
تمنياتنا لي المملكة الهولندية بي دوام التقدم والازدهار ودوام الافراح والسرور
حفض الله ملكنا الحبيب ونصره الله وايده واطال الله في عمره بدوام الصحة والعافية الله ينصر سيدنا
دامت الافراح والسرور لي شعب هولندا ومملكتها
علاقتنا والحمدلله مع الديار الهولندية بالخصوص من حسن جدا الى احسن جدا ادامها الله نعمة بين الشعبين وكل عام وهم بالف خير