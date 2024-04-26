بوريطة يجري مباحثات هاتفية مع نظيره البرتغالي

2024-04-26 / 10:22
4

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أمس الخميس، مباحثات هاتفية مع وزير الدولة والشؤون الخارجية الجديد بجمهورية البرتغال، باولو غانجيل.

وشكلت هاته المحادثات فرصة للتذكير بعلاقات الصداقة التاريخية المميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما سلط، هذا الاتصال الأول، الضوء على أهمية استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

2024-04-26 / 10:22
4

مقالات ذات صلة

الملك: متمنياتنا للشعب الهولندي بتحقيق ما يتطلع إليه من…

2024-04-26 / 11:21

الخضوع و اللعب أمام قميص فيه خريطة المغرب أم…

2024-04-26 / 09:20

وزير الخارجية البرتغالي يشيد بتميز العلاقات الثنائية مع المغرب

2024-04-25 / 21:19

لتطوير التعاون الصناعي ..أخنوش يتباحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي

2024-04-25 / 20:23

باريس تمشي على حبل مشدود بين الجزائر والمغرب والتقارب…

2024-04-25 / 18:50

السلاسي: “أخنوش يمشي ورأسه مرفوع عاليا بعد حصيلة نصف…

2024-04-25 / 17:10

هل المغاربة يواجهون ” أزمة قيم “؟

2024-04-25 / 16:38

بنيويورك.. مباحثات تجمع زنيبر مع غوتيريش ومسؤولين أمميين

2024-04-25 / 16:11

المغرب يستنكر اقتحام باحات المسجد الأقصى من طرف متطرفين…

2024-04-25 / 15:59

الحكومة تصادق على مشروع قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي…

2024-04-25 / 15:30

‫4 تعليقات

  1. الحمد لله والشكر لله علاقاتنا بجميع دول العالم في تقدم وازدهار وهدا كله من مجهودات تبدل من جنوده المجندين له وعلا راسهم القائد الاعلا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده

    رد

  3. من المهم التذكير بعلاقات الصداقة التاريخية المميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى