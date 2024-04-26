أردت إخافة شريكتي.. نجم “دفويس” الفرنسي يعترف بمحاولته الا.نتحار

هبة بريس – وكالات

أقرّ المغني الفرنسي الشهير كينجي جيراك الذي أصيب بطلق ناري، الإثنين، في الإفادة التي أدلى بها للمحققين بأنه أراد “التظاهر بالانتحار” لإخافة شريكة حياته التي كانت تهدد بالانفصال عنه.

ووفق وكالة “فرانس برس”، أوضح المدعي العام في مون دو مارسان، أوليفييه جانسون خلال مؤتمر صحافي أن المغني الفائز بالنسخة الفرنسية من برنامج “ذي فويس” العام 2014 “خاف كثيرًا عندما سمعها تتحدث عن أنها ستهجره، فانتابه الذعر لوهلة وشاء بدوره إخافتها. وبطريقة ما، تظاهر بالانتحار”، مشيرًا إلى أن النجم “يأسف بشدة” لما أقدم عليه.

وتوقّع أن “تُختَم هذه القضية بحفظها، ما لم تطرأ أي عناصر جديدة عليها”، فيما ستتواصل تحقيقات أخرى “لتبيان مصدر السلاح” الذي استخدمه كينجي جيراك.

وكان المغني البالغ من العمر 27 عامًا والمتحدر من جماعات الغجر، أفاد بدايةً بأن الطلق الناري كان “عرضيًا” بسلاح اشتراه في اليوم السابق من متجر للسلع الرخيصة والمستعملة. ثم عدّل أقواله زاعمًا أنه حصل على المسدس، في 18 أبريل، من “رجل” جاء لبيع “أشياء قديمة” في تجمع للرُحّل كان يقيم فيه في منطقة بيسكاروس.

ونُقل النجم، الإثنين، إلى مستشفى بالقرب من مدينة بوردو مصابًا بطلق ناري في القفص الصدري، ومرّت الرصاصة قرب القلب دون أن تصيبه، ما وصفه المدعي العام بأنه “معجزة”.

ورجّح القاضي أن “تستغرق استعادة (كينجي) قدراته كاملة أشهرًا عدة بالتأكيد”.