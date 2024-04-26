بعد النيجر.. واشنطن تقرر سحب بعض قواتها من تشاد “مؤقتاً”
هبة بريس – وكالات
قال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إن واشنطن تعتزم سحب بعض قواتها من تشاد مؤقتا، وهو تحرك يأتي بعد أيام من اضطرار واشنطن إلى الموافقة على سحب قواتها من دولة النيجر المجاورة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أمر قائد سلاح الجو في تشاد الولايات المتحدة بوقف أنشطتها في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة نجامينا، بحسب رسالة مرسلة إلى الحكومة الانتقالية والتي اطلعت عليها رويترز.
وقال الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عددا من القوات الأمريكية في تشاد سيعيد التمركز خارج البلاد.
وذكر أنها “خطوة مؤقتة” في إطار مراجعة جارية للتعاون الأمني مع تشاد، وهو تعاون سيُستأنف بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد في السادس من ماي.
وقال مسؤول أمريكي إن عشرات من جنود القوات الخاصة ممن يتواجدون في تشاد بصفتهم مخططين ومستشارين سينتقلون إلى ألمانيا في الوقت الراهن.
والرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي مرشح في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، مما يجعل تشاد أول دولة تنظم انتخابات بين الدول التي تحكمها مجالس عسكرية في غرب ووسط أفريقيا.
وأبدت جماعات المعارضة مخاوف بشأن مصداقة هذه الانتخابات.
15 تعليقات
نتمنى ان يعيش هدا العالم بلا حروب ونعيش في امن وسلام
الدول الافريقية تنتفض ..
كل تمنياتنا لهدا البلد ان تستقر الاوضاع عندهم ويسود الفرح والتقدم للامام في امن وسلام
نتمنى الاستقلال والتحرر من العبودية …
كفانا حروب وسفك دماء الابرياء نسال الله الطمانينة والسلامة للجميع وان تعم الفرحة علا هده الارض
نتمنى ان تمر هذه الانتخابات القادمة بكل مصداقية وشفافية .
نتمنى ان تمر هده الانتخابات في ضروف نزيهة وان يعم الاستقارار في بلدهم
مامن احد منا يتمنى ان يكون وطنه في حرب فتمنياتنا لهدا البلد السكينة والهدنة الدائمةوالفوز في هده الانتخابات بمن يستحقها
دائما انقلابات سياسية في هذا البلد لا أظن ان الانتخابات ستمر بسلام مادامت النزاعات السياسية قائمة .
اعلموا عندما تتدخل امريكا التي تعتبر نفسها دولة قوية في العالم وتتحكم في العالم كله ولكن للأسف الشديد فهي تريد خراب العالم حتى يركع العالم لها ولن تتنازل عن قوتها ولكن إن الله لها بالمرصاد يرسل لها جنوداً في الخفاء لا تراها.
امريكا تحطم كل شيء كما فعلت في العراق والسوريا والسودان والآن جاء دور الالنيجر في الطريق..
امريكا هي دولة ارهابية بامتياز حيث تتدخل في الشؤون الدولية التي لاتعنيها ولا تتعامل مع الدول الأخرى كما تفعل مع اسرائيل وانتهى الكلام..
ما تقوم به امريكا فهو استعمار بطريقة غير مباشرة وطاكتيكية وتستغل الثروات الأفريقية بأي شكل من الأشكال هاهذه هي امريكا الاستغلالية والعنصرية حسبنا الله ونعم الوكيل فيها
إنها معادلة أوكرانيا وروسيا اسرائيل وغرة والان جاء دور النيجريا وأمريكا ومن سيأتي دوره الآن!!!!؟؟؟؟
كل الدول التي تقدم خدمات إلى امريكا وتتعاون معها فهي تساعد على الخراب والدمار، فأمريكا لا تقدّم لهم أي شيء سوى صفر هههههههه