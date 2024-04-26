الخضوع و اللعب أمام قميص فيه خريطة المغرب أم الانسحاب.. ماذا سيقرر “كابرانات” الجزائر؟
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قضت لجنة المنافسات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحسم نتيجة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية لصالح الفريق المغربي نهضة بركان بعد انسحاب منافسه الجزائري و ما رافق المباراة من إقحام للسياسة مع الرياضة بعدما حجزت سلطات العسكر أقمصة رياضية لممثل المغرب في المطار و منعت اللاعبين من الدخول للملعب للتسخينات قبل موعد المباراة.
انتصرت لجنة المنافسات بالكاف للطرف المتضرر، في انتظار أن تسير على نفس المنوال لجنة التأديب لفرض عقوبات رادعة و صارمة على ممثل الكرة الجزائرية و معها اتحادية بلادهم لوقف العبث و الفوضى و الاضطهادات التي ترافق أغلب المباريات التي تجرى ببلاد العسكر، الذي يصر دوما على إقحام السياسة في الرياضة و ترهيب المنافسين عبر افتعال أمور لم تعد تحدث حتى في أقل الدول أمنا و تخلفا في العالم.
الكاف أقرت بخسارة اتحاد العاصمة بثلاثية نظيفة مع إجراء مباراة الإياب في المغرب يوم الأحد المقبل، و سننتظر جميعا قرار اتحاد العاصمة أو بالأحرى اتحادية الجزائر، لا لا بصريح العبارة سننتظر قرار كابرانات الجزائر، و في مقدمتهم شنقريحة و تبون.
فهل سيخضع كابرانات العسكر و يحنون الرأس و يطئطؤنه و يلعبون لقاء العودة أمام فريق زعزع قميصه الرياضي دولة بحالها، بحكامها و عسكرها و مسيريها و أنديتها، قميص أكيد سيكون مرصعا بخريطة المغرب كاملة على صدره، من شمال البلاد لأقصى نقطة في الصحراء المغربية العزيزة على القلوب، أم سيتشبتون بموقفهم السياسي “الغريب” في مباراة لكرة القدم و يقررون الانسحاب كما كانت العادة في لقاء الذهاب و بالتالي وضع البلاد ككل في مأزق و تعريض الاتحاد و الأندية المحلية لعقوبات ثقيلة قد تدخل كرة القدم الجزائرية غرفة الموت السريري الذي قد لا تستفيق منه إلا بعد عقود من الزمن، موعدنا مساء الأحد من قلب الملعب البلدي لبركان، و كلنا خلف ممثل كرة القدم المغربية و كان الله في عون من سيأخد القرار “الجزائري” مادام كلا الأمرين مر عليهم…
12 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دولة الغباء.. والفشل والحقد على المغرب
نهضة بركان ستتوج بكأس إفريقيا..
كنستعملو الرياضة في سياسة،دعم الكرة ورصد أغلفة مالية خيالية في مجتمع مليء بالبطالة والجهل والمرض ،اليس هذا استعمال للرياضة في سياسة
سياسة الجزائر تجاه المغرب واضحة فالعدو سيظل عدوا اما صديقك وصديق عدوك فهو عدوك …المغرب يسير في طريقه الصحيح بالرغم من كيد هولاء وامثالهم …لكن المغاربة عامة في تمام الوعي بحبهم الامنتهي لوطنهم شعارنا الداءم الله الوطن الملك
اكيد شين الريحة من طرف الرئيس الجزائري والنظام العسكري سيركبون العناد بشهار * معزة ولو طارت* وسيختارون عدم المشاركة وهذا القرار سيكون طبعا حول طاولة والكاس يدور
الخريطة المغربية افزعت الجنرالات..
الجزائر أصبحت هي الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية..
هدا يدل علا فوزنا عليهم وخلص الكلام
أتمنى من الجامعه الملكية المغربية لكرة القدم أن يصعد فرق من الداخلة والعيون وحتى السمارة لتمثيل الكرة المغربية الصحراوية بالبطولة الوطنية والافريقية ولنجعلها غصة في صدور الجزائريين الكراغلة
وأيضا جعل خريطة المملكة المغربية كاملة على خواتيم جوازات السفر بالمطارات والموانئ.
وحتى على الطائرات المغربية
ليس لهم الحق في نزعهم القميص الدي يحمل خريطة وطنهم لانه لهم حقد علا هدا الوطن لايوصف عفاهم الله منه وشفاهم الله من حقدهم هدا
للاسف ابانو لنا مدا كرههم لنا لدرجة لم يتحملو النضرة الى خريطة وطننا الحبيب علا اقمصة لاعبينا وكل التقدير والاحترام لابطالنا
ادعو لهم ان يشفيهم الله من هدا الحقد الدي ملىء قلبهم من جيرانهم المحبوب لدى العالم باسره هناك من يدفع عمره للزيارته