مراكش : تفكيك شبكة اجرامية متخصصة في سرقة وتغيير الخصائص الميكانيكية للدراجات النارية

في إطار مواصلتها للعمليات الأمنية المكثفة من أجل القضاء على ظاهرة السرقات بالخطف التي يستعمل فيها الجناة دراجات نارية صينية الصنع ومغيرة الخصائص الميكانيكية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة العتيقة، من إيقاف 4 أشخاص من ذوي السوابق القضائية في السرقات، بعد أن أظهرت الأبحاث الميدانية الموسعة تورطهم في تكوين عصابة إجرامية في قضايا سرقة الدراجات النارية والسرقات بالخطف.

كما أظهرت الأبحاث مع المشتبه فيهم تمكنهم من سرقة 15 دراجة نارية كما اعترفوا أنهم يقدمون في بادئ الأمر على سرقة الدراجات النارية ثم يعملون على تعديلها لأجل استغلال بعضها في السرقات بالخطف في حين يفوتون الباقي لمتعاطي السرقات بالخطف.

إلى ذلك تم إخضاع المعنين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم عن امتدادات هذا النشاط الإجرامي وعن مشاركين محتملين وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.