باريس تمشي على حبل مشدود بين الجزائر والمغرب والتقارب لصالح الرباط

هبة بريس /. الرباط

قال السفير الفرنسي السابق في الجزائر كزافييه دريانكور أن بلاده تواجه صعوبة في إيجاد التوازن المطلوب في علاقتها مع الجزائر والمغرب،

وقال إن اتجاه فرنسا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء قد يهدد بمزيد من توتير العلاقة مع الجزائر.

وأوضح السفير في مقابلة له مع موقع لوفيغارو، أن فرنسا عدلت مؤخرا من سياستها باتجاه تقارب أكبر مع المغرب وهو ما تعكسه زيارة ثلاثة وزراء إلى الرباط في ظرف قصير.

وأضاف معلقا: “نحن نقترب من المغرب. لكن ماذا سيحدث على الجانب الجزائري مشبها العلاقة بين البلدين”إنه المشي على حبل مشدود”.

ويرى السفير الفرنسي السابق في حديثه عن العلاقات بين باريس والرباط، أن المصالح الاستراتيجية لفرنسا في المغرب أكبر منها في الجزائر باعتباره شريكا استراتيجيا في إفريقيا.

وأضاف قائلا: “فرنسا لديها مصالح أكثر مع المغرب، ولو على المستوى الاقتصادي فقط، أما مع الجزائر فمصالحنا محدودة للغاية”.