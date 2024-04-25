السلاسي: “أخنوش يمشي ورأسه مرفوع عاليا بعد حصيلة نصف الولاية”

2024-04-25 / 17:10
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ع. محياوي – هبة بريس

نوه الدكتور محمد السلاسي بالحصيلة الإيجابية لعزيز أخنوش في نصف الولاية الحكومية التي تعتبر حسب رأيه تمهيدا لفوز مرجح في الانتخابات المقبلة 2026 بقيادة أخنوش لحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويضيف السلاسي أن الحكومات السابقة كانت عاجزة على الإبتكار وعلى تجاوز الأزمات و خسرت الكثير من الجهود في الكلام الفارغ عوض البحث عن الحلول الناجعة للمعضلات الاقتصادية و الاجتماعية، مشيرا إلى أن حظوظهم في كسب تأييد المواطنين باتت شبه معدومة.
وقال محمد السلاسي عقب تعقيبه على الحصيلة الحكومية التي قدمها رئيسها أمام البرلمان، أن حكومة أخنوش بتعليمات ملكية خلقت ثورة اجتماعية و أنزلت الدولة الاجتماعية بنزاهة و شفافية رغم الصعوبات و الإكراهات المستوردة.

وزاد المتحدث نحن في مرحلة مهمة من أجل بلدنا وعلينا أن نصفق لعزيز أخنوش و تشجيعه على تنزيل فلسفة صاحب الجلالة في تنزيل الأوراش الاجتماعية، وأفاد الدكتور السلاسي كنا مؤمنين بقدرة عزيز أخنوش على إخراج الدولة الاجتماعية إلى حيز الوجود في ظرف قياسي رغم هذه الأوقات العصيبة، بحيث أصبح عزيز أخنوش أحد أكثر السياسيين شعبية في تاريخ رؤساء الحكومة المتعاقبة على المغرب .

و قال إجابة لمنتقدي عزيز أخنوش أنهم تجاوزوا الحدود و هذه التصرفات هي إشارة الى المدى الذي وصل إليه التعصب الحزبي و تجاوز لكل الحدود، رغم أن السيد الرئيس منفتح على كل الأفكار المختلفة .

2024-04-25 / 17:10
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