بنيويورك.. مباحثات تجمع زنيبر مع غوتيريش ومسؤولين أمميين

عقد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير عمر زنيبر، أمس الأربعاء بنيويورك، اجتماع عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تناول خلاله أولويات عمل المجلس في عدة قضايا.

ويتعلق الأمر أساسا بالمواضيع التي سطرها المغرب في مجالات المناخ والصحة والأمن الغذائي، وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان على المستوى العالمي.

كما استعرض زنيبر، الذي يشغل أيضا مهمة الممثل الدائم للمغرب بجنيف، الأهداف المسطرة على صعيد القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على حقوق الإنسان، باعتبارها فرصا وتحديات.

وركزت المناقشات على علاقات مجلس حقوق الإنسان مع مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بما في ذلك دعم الأمانة العامة لعمل المجلس، في البعد المؤسسي والتنظيمي.

وفي إطار مهمته بنيويورك، التقى رئيس مجلس حقوق الانسان أيضا بالعديد من كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، والمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة سيما باهوس ورؤساء بعض لجان الجمعية العامة المعنية بتعزيز وضمان حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس مجلس حقوق الإنسان زار واشنطن سابقا حيث عقد جلسات عمل ومناقشة مع نائبي رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على التوالي، في أفق ادماج أفضل للمؤسسات المالية الدولية في إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في مجالات حيوية مثل الصحة وحماية البيئة والتعليم والمساواة بين الجنسين.

وفي واشنطن أيضا، التقى زنيبر برئيس المجلس الدائم لمنظمة الدول الامريكية شيت نيمور والأمين العام لويس ألماكرو، وذلك في إطار توطيد العلاقات مع المنظمات الإقليمية، وبحث وسائل تبادل الخبرات والمعلومات حول عمل ودور مجلس حقوق الانسان في مختلف البلدان المعنية.