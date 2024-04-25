الحكومة: مركزية الأسرة المغربية في السياسات العمومية “حقيقة”

2024-04-25 / 14:22
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هبة بريس – الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على ئهن مركزية الأسرة المغربية في السياسات العمومية ليست شعار بل حقيقة.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أه الأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية التي تهم المواطنين، ومن ضمنها التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، ثم دعم السكن وإصلاح المنظومة التعليمية .

وشدد بايتاس، على أن جميع هذه التدخلات تخصص لها سنويا مبالغ مهمة جدا، وفق سياسات عمومية واضحة ودقيقة تستهدف الأسرة.

2024-04-25 / 14:22
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