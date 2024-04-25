بايتاس: الحكومة تناقش مع النقابات “الزيادة في الأجور”

2024-04-25 / 14:06
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هبة بريس – الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة مأسست الحوار الاجتماعي من خلال الجلوس مع النقابات في محطتين معروفتين “أبريل وشتنبر”.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تعتبر أن الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي، مشددا على ضرورة الجلوس مع النقابات والاتفاق على الاصلاحات التي تعد عميقة في جوهرها.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة تناقش مع النقابات عددا من الملفات والنقاط ومن ضمنها الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية للحكومة قوية لمعالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش، والحكومة تثمن التعاطي الايجابي للنقابات وروح الانخراط والنقاش والحوار.

2024-04-25 / 14:06
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تعليق واحد

  1. حذف السلم السادس ضروري لم يعد مجدي حتى الطريقة المعمول بها الان من امتحان الكفاءة فيه الكثير من المشاكل ولا اضن مزال منهم الكثير نتمنى من الحكومة الحذف والله يجزيكم الخير

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