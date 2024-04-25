مطار مراكش الدولي يستقبل أزيد من مليوني مسافر خلال 3 أشهر

هبة بريس

سجل عدد المسافرين الذين عبروا مطار مراكش المنارة الدولي خلال الربع الأول من سنة 2024 ارتفاعا بنسبة 22 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، استقبل مطار مراكش المنارة إلى غاية متم مارس المنصرم حوالي مليونين و101 ألف و476 مسافرا مقابل مليون و720 ألف و926 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التطور في حركة النقل الجوي يُعزى بالأساس إلى ارتفاع نسبة ملء الطائرات إلى أزيد من 90 في المائة وإضافة 10 ترددات أسبوعية لبعض الرحلات الدولية و4 أخرى لرحلات داخلية.

وبخصوص شهر مارس المنصرم لوحده، سجلت هذه البنية التحتية المطارية ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.

واستقبل مطار مراكش المنارة خلال شهر مارس الماضي حوالي 767 ألفا و709 مسافر مقابل 646 ألفا و471 مسافرا في مارس 2023.

وفي ما يتعلق بالخطوط الجوية الدولية الخمسة الأولى خلال الربع الأول من 2023، احتل الخط الجوي مراكش – باريس أورلي المرتبة الأولى ب187 ألفا و392 مسافرا، متبوعا في المرتبة الثانية بخط مراكش – لندن كاوتويك ب175ألفا و83 مسافرا، وفي المرتبة الثالثة خط محمد الخامس -باريس أورلي ب143 ألفا و717 مسافرا.

وبخصوص حركة النقل الجوي التجاري على المستوى الوطني، يضيف المصدر ذاته، استقبلت المطارات المغربية خلال الربع الأول من سنة 2024 ما مجموعة 6 ملايين و873 ألفا و487 مسافرا، عبر 51 ألفا و282 رحلة جوية، وذلك بنسبة نمو تقدر بـ 14 في المائة و 11 في المائة على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.