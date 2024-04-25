بين البراءة والحبس 6 أشهر.. استئنافية أكادير تصدر أحكامها في قضية الشاب أمين شاريز

هبة بريس – اكادير

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، ليلة الأربعاء – الخميس، أحكامها في قضية الشاب أمين شاريز.

وقضت المحكمة، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين.

وبرأت المحكمة 4 متهمين في الملف مع عدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم من أفعال، فيما قضت بالحكم على المتهمين الرئيسيين بستة أشهر حبسا نافذة.

هذا وتعود تفاصيل قضية الشاب أمين شاريز، الى نقل الأخير شهر فبراير 2023 في حالة حرجة الى مستشفى الحسن الثاني بعد إصابته على مستوى الرأس.