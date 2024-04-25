طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-04-25 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بجنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب-الشرقي، مع تكون سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسهول الأطلسية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى قطرات ورعد خلال الليلة القادمة بأقصى جنوب المملكة، مع تناثر غبار محليا بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والسهول الوسطى ومرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 19 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 10 و 16 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وبعض الانخفاض بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

2024-04-25 / 09:09
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‫3 تعليقات

  2. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض

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