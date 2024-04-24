بمعرض الفلاحة بمكناس..منتجات القنب الهندي تقتحم SIAM

ع محياوي _ هبة بريس

من بين المشاريع التي تم التوقيع عليها بين الدولة وشركات بجهة فاس مكناس هي إنجاز مشاريع إستثمارية صناعية ، من بينها شركة SOMACAN .

بروتوكول الاتفاق الموقع بين شركة سوماكان “SOMACAN ”والتجاري وفا بنك والقرض الفلاحي، يتعلق بإنجاز وحدة لتحويل القنب الهندي ذي الاستعمال الصيدلي،وذلك بالمركب الصناعي عين الشڭاڭ إقليم صفرو.

وسيتطلب إنجاز هذه الوحدة الممتدة على مساحة 6000 متر مربع،استثمارا بقيمة 60 مليون درهم،ويتوقع أن تسهم في إحداث 100 منصب شغل مباشر.

وتأتي خطوة بناء مصنع شركة SOMACAN بعد منح أزيد من 250 رخصة والتي استفاد منها عدد من الفلاحين،وفاعلين في القطاع،وشركات وتعاونيات وفاعلين ذاتيين بغاية تحويل وتثمين القنب الهندي واستخراج مواد الكانابيديول والكنابجغول والكنابينول.

وتدخل هذه المواد في العديد من الصناعات الغذائية والصناعية وشبه الطبية نظرا لمزياها العديدة والمثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية.

وكانت شركة SOMACAN،قد بدأت تجارب فلاحية ناجحة مع بعض فلاحي إقليم تاونات المنخرطين في تعاونيات فلاحية تتوفر على تراخيص قانونية لزراعة القنب الهندي،من أجل توفير المادة الخام بعد توفير البذور المخصصة لذلك والتي تتوفر على أقل من 1 في المئة من نسبة رباعي هيدروكانابينولTHC، بالإضافة إلى توفرها على نسب عالية من مادة الكنابينول.

تجدر الإشارة، أن شركة SOMACAN،كانت قد شاركت في فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بمكناس،حيث استعرضت في رواقها مختلف الشروحات المتعلقة بمسطرة الترخيص وأهداف الشركة