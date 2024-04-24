اكادير : إقامة سكنية بحي ” الفرح” تتحول إلى مكب للنفايات

عادت الأزبال والنفايات لإقامات سكنية، فقد كشفت صور حصلت عليها “هبة بريس” تحول إقامة سكنية حديثة بحي الفرح إلى نقط سوداء لانتشار وتراكم النفايات المنزلية ما دفع ممثل اتحاد الملاك المشتركين بالإقامة السكنية ” الفرح 8 ” إلى توجيه رسالة للسكان المتواجدين بالإقامة خصوصا من يقومون ب ” الإصلاحات ” إلى التزام بنقل مخلفات إصلاح منازلهم لتجنب ما قد ينجم عن تكدسها، وما يصدر عنها من ازعاج وتشوه المنظر العام ، خصوصا ان الإقامة بمحاذاة محاداة مؤسسة تعليمية ” عبد السلام اوعسو” .

في السياق ذاته، وجه عدد من سكان الإقامة أصابع الاتهام إلى بعض الأشخاص المستفيدين من السكن الاجتماعي ، بعد ان قاموا باصلاح منازلهم وتركوا كميات من الأزبال اسفل العمارات السكنية.

وضعية تساءل الشرطة الإدارية ببلدية ومعها اعوان السلطة المحلية ، بعدما قام عدد من المالكين بتغيير واجهة مرآب العمارات السكنية ، خصوصا ” الكراجات” التي عرفت تغييرات في واجهتها وداخلها، مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة عن التعمير بالمدينة، بسبب تلك الخروقات التعميرية والتي قد تهدد مستقبلا أساسات العمارات السكنية



.