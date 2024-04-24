أشهر مؤثرة في مكناس تتجول وسط الماشية بقلب المعرض الدولي للفلاحة

مقالات ذات صلة
الحولي ديال تمحضيت طالب فيه مولاه 4 المليون في…
2024-04-26 / 10:55
أمين بزارات مكناس و مرشدون سياحيون ينوهون بالخدمات المتواصلة…
2024-04-26 / 10:06
مسؤولة من دولة مالي تبدي إعجابها بالمغرب في زيارتها…
2024-04-26 / 09:36
تطوان : ندوة صحفية قبل إنطلاق مهرجان السينما البحر…
2024-04-26 / 02:26
الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة افران لسنة…
2024-04-26 / 01:04
الاستشارة الفلاحية بمعرض الفلاحة بمكناس آلية من آليات سياسة…
2024-04-26 / 00:19
وجدة .. الإعلامي والمدون الجزائري وليد كبير : القميص…
2024-04-25 / 22:42
سر جمال الصحراويات يجعلهم أكثر ومهرا ووصفاتهم مطلوبة في…
2024-04-25 / 22:42
مرافعة في القانون الرياضي الدولي” تتناول النزاع الرياضي بين…
2024-04-25 / 22:38
مديرية أكادير للتعليم تنظم أول ملتقى ذكي للتوجيه بالجهة…
2024-04-25 / 21:21
6 تعليقات
منين جاها اشهر…انا عمري شفتها
حتى انا اول مرة كنسمع هاد السمية
اشهر مؤثرة مكناس ما معنى ؟؟
فاش كتاثر على المواطن.
هذه الأخت غير معروف ليس الا،فمن اين سيأتي التأثير؟
لكان قلت لنا الاستاذ منار السليمي أو الاستاذ نعوم….منقولكش لا …لا حول ولا قوة الا بالله واش التأثير حيت العينين كبار والإبتسامة الأناقة،،،،،الله يصاوب وخلاص
أنا مكناسي وتزديت في اكدال عمري شفتها بالتوفيق للجميع
لم يسبق ان عرفتها من قبل وانا من ساكنة مكناس
لم اسمع بها قط ولم تؤثر علي وليس لها مابثير ألا الفضول والاشعار هههههههههههه