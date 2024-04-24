تجدد أعمال عنف داخل مركز لايواء المهاجرين بسبتة المحتلة

هبة بريس – متابعة

قالت الصحافة المحلية بسبتة المحتلة ، إن أعمال عنف شهدها مركز لايواء المهاجرين غير النظاميين ليلة أمس الثلاثاء، تطلبت تدخل المصالح الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن خلافات نشبت بين مهاجرين من جنسيات مختلفة داخل مركز ايواء المهاجرين غير النظاميين تسببت في اندلاع أعمال عنف دون معرفة أسباب ذلك، حيث تم توقيف 5 مهاجرين على خلفية ذلك.

وتشهد مركز ايواء المهاجرين بسبتة المحتلة بين الفينة و الأخرى أعمال عنف نتيجة الضغط الذي يعرفه المركز، جراء تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين فوق الطاقة المسموح بها.