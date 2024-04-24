المغرب ومنظمة “الفاو” يوحدان جهودهما من أجل مشروع “مستقبل مرن للماء”

على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، تم اليوم الأربعاء بمكناس، التوقيع على وثيقة مشروع “مستقبل مرن للماء”، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يندرج ضمن إطار “مبادرة ندرة المياه” التي أطلقت سنة 2013.

وسيمتد هذا المشروع، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 31,5 مليون دولار، ووقع على وثيقته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمغرب، جان سيناهون، ابتداء من يونيو 2024 إلى شتنبر 2028.

وتتمثل النتائج المتوقعة من هذا المشروع في تعزيز الحكامة وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية وخدمات المياه على التكيف مع التغير المناخي، وتقاسم ونشر المعارف والخبرات من أجل أمن غذائي ومائي أفضل.

ويأتي هذا المشروع عقب النتائج الإيجابية التي حققها المشروع الأول المسمى “نجاعة، وإنتاجية واستدامة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الذي تم تنفيذه بين سنتي 2016 و2022 بدعم مالي من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي بقيمة 14 مليون دولار لصالح 8 بلدان، منها المغرب.

وتشهد الدورة الـ 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنعقدة إلى غاية 28 أبريل الجاري، تحت شعار “المناخ والفلاحة.. من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود “، مشاركة نحو 70 بلدا، منها إسبانيا كضيفة شرف، و1500 عارض.

ومن المرتقب أن يحضر هذا الحدث البارز للفلاحة المغربية والدولية أزيد من 950 ألف زائر، والذي يقترح برنامجا غنيا يتضمن تنظيم 40 ندوة وموائد مستديرة حول مواضيع ذات راهنية بالغة الأهمية